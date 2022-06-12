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«Надо проанализировать проблемы, пока я не готов дать ответ». Бинотто — о сходах «Феррари»

«Надо проанализировать проблемы, пока я не готов дать ответ». Бинотто — о сходах «Феррари»
Автомобиль «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не смог назвать причины схода с дистанции машин «Феррари» на Гран-при Азербайджана.

«Безусловно, мы обеспокоены. Надёжность играет важную роль, всегда необходимо учитывать этот фактор. Нужно провести работу. Команда по-прежнему сконцентрирована и усердно трудится, чтобы в будущем стать сильнее. Надо понять и проанализировать проблемы, пока я не готов дать ответ», – приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.

Во время Гран-при Азербайджана в Баку оба гонщика «Феррари» сошли из-за технических проблем. Карлос Сайнс сообщил о поломке тормозной системы, у машины Шарля Леклера задымился мотор.

Заметим, что до финиша добрались только двое из шести пилотов с итальянскими силовыми установками: Валттери Боттас из «Альфа Ромео» (11-е место) и Мик Шумахер из «Хааса» (14-е место). Их партнёры по командам Гуаньюй Чжоу и Кевин Магнуссен также сошли с дистанции.

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