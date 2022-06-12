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Ди Реста — о Хэмилтоне: удивительно, что адреналин может сделать с человеком

Ди Реста — о Хэмилтоне: удивительно, что адреналин может сделать с человеком
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Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста высказал мнение, что «Мерседесу» следует поскорее предоставить в распоряжение своего пилота Льюиса Хэмилтона машину без эффекта дельфинирования, на которой он бы мог выступать, не испытывая боли.

«Мерседес» должен дать ему машину, которая не будет дёргаться и подпрыгивать, а обеспечит комфортное пилотирование. Это должно быть первостепенной задачей, философией для команды. Удивительно, что адреналин может сделать с человеком, вынужденным преодолевать такой уровень боли», — приводит слова ди Ресты Sky Sports.

В гонке Гран-при Азербайджана Хэмилтон показал четвёртый результат. Его товарищ по команде Джордж Расселл был третьим. Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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