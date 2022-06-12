Льюис Хэмилтон: сжимал зубы от боли и молился, чтобы гонка поскорее закончилась

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о своём выступлении на Гран-при Азербайджана, где он показал четвёртый результат.



«Я сжимал зубы от боли и адреналина. Не могу выразить ту боль, которую я испытывал. В конце концов, приходится просто молиться, чтобы гонка поскорее закончилась. Но в целом мы находимся в хорошем положении: сейчас мы заняли третье и четвёртое места, что является отличным результатом для команды.

Мы выбрали правильную стратегию. Как только решим проблему с дельфинированием, то сможем бороться. Именно из-за этой проблемы мы проигрываем в этом сезоне. Речь идёт примерно о секунде. Завтра я буду на базе. Там мы проведём обстоятельный разговор, после чего продолжим битву», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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