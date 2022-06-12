Хорнер рассказал, какое указание дал Ферстаппену и Пересу перед гонкой
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что дал указание Максу Ферстаппену и Серхио Пересу избегать сражений во время Гран-при Азербайджана. Босс австрийской команды не хотел повторения аварии Ферстаппена и Риккардо на том же месте несколькими годами ранее.
Напомним, именно Ферстаппен и Перес разделили первые два места в гонке.
«В тот момент, когда Шарль сошёл, осталось ещё больше половины гонки. Они сделали то, о чём мы просили их сегодня утром. Я сказал им, что если они окажутся рядом друг с другом в гонке и будут бороться за победу, то пусть дадут друг другу пространство, и они это сделали. Это был просто вопрос управления гонкой и грамотного зарабатывания очков», — приводит слова Хорнера GPblog.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
19:31
-
19:27
-
19:14
-
19:01
-
18:52
-
18:39
-
17:33
-
17:07
-
16:42
-
16:35
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:41
-
15:18
-
14:53
-
14:42
-
13:58
-
13:52
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:34
-
11:21
-
11:11
-
10:00
-
09:53
-
00:44
-
00:40
- 11 июня 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:42
-
22:52
Партнерский контент