Хорнер рассказал, какое указание дал Ферстаппену и Пересу перед гонкой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что дал указание Максу Ферстаппену и Серхио Пересу избегать сражений во время Гран-при Азербайджана. Босс австрийской команды не хотел повторения аварии Ферстаппена и Риккардо на том же месте несколькими годами ранее.

Напомним, именно Ферстаппен и Перес разделили первые два места в гонке.

«В тот момент, когда Шарль сошёл, осталось ещё больше половины гонки. Они сделали то, о чём мы просили их сегодня утром. Я сказал им, что если они окажутся рядом друг с другом в гонке и будут бороться за победу, то пусть дадут друг другу пространство, и они это сделали. Это был просто вопрос управления гонкой и грамотного зарабатывания очков», — приводит слова Хорнера GPblog.