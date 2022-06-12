«Это было весело». Гасли высказался о борьбе с Хэмилтоном в Баку

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался по поводу итогов Гран-при Азербайджана, а также рассказал о своей борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во время гонки.
«Сегодня для нас всё было просто невероятно. Финишировать в первой пятёрке — это очень хорошо, особенно учитывая то, как сложилось начало нашего года. До сих пор нам не слишком везло, поэтому было важно провести чистый уикенд, чего мы и добились здесь, в Баку. В этот уикенд мы не допустили ни одной ошибки, мы показали отличный темп на тренировках, затем вчера провели лучшую квалификацию в этом году, а сегодня финишировали на самой высокой позиции в сезоне на сегодняшний день. Мы также насладились хорошей небольшой битвой с Льюисом, что было весело. Мы очень надеялись на чистое завершение гонки, но, к сожалению, у нас был второй виртуальный автомобиль безопасности, и мы знали, что это сыграет не в нашу пользу. Я пытался защищаться от Льюиса как мог, когда он заехал на пит-лейн за новыми шинами, но он был намного быстрее — я пытался беречь свои шины в течение гонки, но они действительно были не в лучшей форме к тому моменту. В конце концов, то, что мы можем бороться с «Мерседесом», означает, что мы действительно хорошо работаем, поэтому для команды здорово, что сегодня мы заработали много очков», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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