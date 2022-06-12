Ферстаппен заявил, что обогнал Переса без командной тактики

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал обгон Серхио Переса в борьбе за лидерство в гонке Гран-при Азербайджана. Переса перед атакой напарника попросили обойтись без борьбы.



«Нет, они ничего не говорили мне и не говорили ему позволить мне обогнать его. Я просто сам его обогнал.



С самого начала у нас была хорошая скорость. Старт был очень хорошим, но мне некуда было поехать. Затем я пытался опередить Шарля, но нам не хватало максимальной скорости для настоящей атаки. После этого я сумел хорошо следить за состоянием шин. Мы могли бы совершить пит-стоп во время первого виртуального сейфти-кара — тем более что для Шарля ситуация после него выглядела неплохо. Но при нашей скорости мы сократили бы отставание. Конечно, вопрос, смогли бы мы обогнать. Но скорость у нас была очень хорошая», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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