По итогам гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 положение «Феррари» и её пилотов в общем зачёте сезона-2022 значительно ухудшилось. Монегаск Шарль Леклер опустился на третье место в личном зачёте и теперь уступает голландцу Максу Ферстаппену 34 очка. В Кубке конструкторов отставание «Феррари» от «Ред Булл» выросло уже до 80 очков. В связи с этим редакция «Чемпионата» подготовила для читателей новый опрос, в котором интересуется вашим мнением: сумеет ли итальянская команда всё-таки побороться с австрийским гоночным коллективом хотя бы за один из титулов в нынешнем сезоне?

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по нижеприведённой ссылке:

Сможет ли ещё «Феррари» побороться с «Ред Булл» за титулы?