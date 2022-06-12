В «Мерседесе» намерены решить проблемы с болидом и вернуться к борьбе за первые места

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о том, что команда настроена улучшить нынешний болид.

«Мы можем быть довольны сегодняшним результатом, поскольку добились максимума возможного — оба гонщика хорошо провели гонку, стратегия была хорошей, и для нас было приятной наградой снова увидеть Джорджа на подиуме. Однако отрывы от лидеров так же велики, как и в Монако, мы сейчас возглавляем среднюю группу, и это не оставит довольным никого в Брэкли или Бриксуорте. Итак, нам предстоит много работы; мы должны улучшить качество болида для гонщиков, поскольку сегодня им пришлось нелегко, но недопустимо подвергать их этому каждое воскресенье, и мы явно должны потратить много времени, чтобы решить проблему. Более ухабистые трассы, похоже, представляют для нас особую проблему, а Монреаль не отличается особой гладкостью, так что нам есть над чем поработать в ближайшие несколько дней, прежде чем мы снова приступим к работе. Команда полна решимости продолжить поиск решений, чтобы получить хорошую производительность и вернуться к борьбе за первые места», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».