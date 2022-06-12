Вольф — о дельфинировании: все пилоты считают это проблемой, кроме одного
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об активно обсуждаемой в последнее время проблеме дельфинирования. Напомним, ранее на Гран-при Азербайджана семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон с трудом закончил гонку из-за болей в спине.
«Все пилоты сошлись во мнении и согласились с тем, что это проблема, за исключением одного – Алонсо», – приводит слова Вольфа издание Sky Sports Germany.
На прошедшем Гран-при в Азербайджане победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».
Ранее в интервью Вольф сообщил, что Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады, которое пройдёт в Монреале с 17 по 19 июня.
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