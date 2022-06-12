Хорнер отреагировал на жалобы конкурентов по поводу галопирования

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что боссы конкурирующих команд намеренно поощряют своих гонщиков поднимать шум по поводу проблем с галопированием.

«Самое простое — это, очевидно, увеличить клиренс. У команды есть выбор, что делать. И вы никогда не должны эксплуатировать машину, которая небезопасна. Но я думаю, это больше относится к техническим специалистам — потому что есть машины, у которых много проблем, а есть машины, у которых их практически нет.

Если бы у нас были трудности с галопированием, я бы сказал гонщикам, чтобы они как можно больше ругались по радио и делали из этого как можно больше шума. Это часть игры.

Думаю, если бы это была реальная проблема безопасности на всей решетке, то на это следовало бы обратить внимание. Но если это затрагивает только отдельные команды, то это то, с чем должна разбираться сама команда», — приводит слова Хорнера The Race.