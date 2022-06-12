Мик Шумахер — о 14-м месте на ГП Азербайджана: мы показали максимум

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана. Напомним, по итогам гонки Шумахер занял 14-е место.

«Не было ни машины безопасности, ни красного флага, хотя я ставил на то, что будет три машины безопасности и красный флаг, однако этого не произошло. Мы показали наш максимум, но темпа просто не было.

В субботу всё было уже стабильнее, но на таких трассах важна пятница. К тому же у нас была всего одна сессия, чтобы настроиться на квалификацию. Что всё усложнило», – приводит слова спортсмена пресс-служба команды «Хаас».

Ранее стало известно, что семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады, которое пройдёт в Монреале с 17 по 19 июня.