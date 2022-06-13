Хэмилтон дал понять, что выступит на Гран-при Канады
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал новую запись в соцсетях. Британец поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Даже когда больно, мы всё равно встаём. Спасибо за любовь! Увидимся на следующей неделе», — написал Хэмилтон.
Британец занял четвёртое место на Гран-при Азербайджана. Он уступил своему напарнику Джорджу Расселлу, а также пилотам «Ред Булл» Серхио Пересу и Максу Ферстаппену. После гонки стало известно, что у Хэмилтона возникли проблемы со спиной из-за эффекта дельфинирования. После Гран-при Азербайджана глава «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что британец пропустит следующую гонку. По словам Вольфа, из-за болей в спине участие Хэмилтона пока находится под вопросом.
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