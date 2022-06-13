Хорнер: Перес — взрослый парень, который прекрасно понимает общую картину

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о конкуренции пилотов команды Серхио Переса и Макса Ферстаппена. Ранее Хорнер признал, что перед Гран-при Азербайджана просил гонщиков избежать жёсткой борьбы друг с другом, чтобы не допустить аварий и набрать максимум очков. В результате Ферстаппен стал победителем гонки, а Перес занял второе место.
«Перес — взрослый парень, который прекрасно понимает общую картину. Он понимает, что чемпионат длинный. Сейчас, после успеха в Монако и выступления в Баку, он находится в лучшей форме за всю карьеру», — цитирует Хорнера RaceFans.
Ферстаппен лидирует в зачёте пилотов. Он набрал 150 очков. Второе место занимает Перес, у него 129 баллов. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Шарль Леклер, набравший 116 баллов.
- 13 июня 2022
-
10:28
-
09:47
-
00:25
- 12 июня 2022
-
23:39
-
22:53
-
22:50
-
21:56
-
21:40
-
21:01
-
20:57
-
20:48
-
19:53
-
19:31
-
19:27
-
19:14
-
19:01
-
18:52
-
18:39
-
17:33
-
17:07
-
16:42
-
16:35
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:41
-
15:18
-
14:53
-
14:42
-
13:58
-
13:52
-
12:47
-
12:03