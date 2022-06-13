Хорнер: Перес — взрослый парень, который прекрасно понимает общую картину

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о конкуренции пилотов команды Серхио Переса и Макса Ферстаппена. Ранее Хорнер признал, что перед Гран-при Азербайджана просил гонщиков избежать жёсткой борьбы друг с другом, чтобы не допустить аварий и набрать максимум очков. В результате Ферстаппен стал победителем гонки, а Перес занял второе место.



«Перес — взрослый парень, который прекрасно понимает общую картину. Он понимает, что чемпионат длинный. Сейчас, после успеха в Монако и выступления в Баку, он находится в лучшей форме за всю карьеру», — цитирует Хорнера RaceFans.

Ферстаппен лидирует в зачёте пилотов. Он набрал 150 очков. Второе место занимает Перес, у него 129 баллов. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Шарль Леклер, набравший 116 баллов.