Штайнер ответил критикам, недовольным его методами работы с Миком Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на критику в свой адрес.



«Мы не такие плохие и бесчеловечные, какими некоторые хотят нас представить. Это попытка расколоть команду извне, но такое вмешательство не пойдёт Мику на пользу. Мы разговаривали с ним на прошлой неделе и обсудили, как должны действовать. Мне нужен Мик, Мику нужны мы, и только вместе мы можем стать сильнее. Что касается моего стиля общения, то я такой, какой есть, и уже не изменюсь», — приводит слова Штайнера Autobild.



Ранее Ральф Шумахер раскритиковал Штайнера за то, как он общается с гонщиками. По словам бывшего пилота, стиль Штайнера затрудняет работу Мику Шумахеру и Кевину Магнуссену.



На Гран-при Азербайджана Мик Шумахер финишировал на 14-м месте.

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