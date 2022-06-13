Расселл считает, что «Мерседес» ещё может конкурировать с лидерами
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заверил, что его команда готова побороться за подиум с машинами «Феррари» и «Ред Булл».
«Сможем ли мы конкурировать с болидами «Ред Булл» и «Феррари»? Конечно, без сомнений. Я не считаю, что мы настолько серьёзно им уступаем. В каждой сессии мы пробуем разные вещи на машинах и используем эту информацию», — цитирует Расселла Daily Express.
На Гран-при Азербайджана Джордж Расселл финишировал третьим, завоевав свой третий подиум в сезоне. Его напарник Льюис Хэмилтон приехал следом за ним. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, который опередил Серхио Переса. Пилоты «Феррари» были вынуждены сойти с дистанции из-за проблем с машинами.
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