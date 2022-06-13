Вольф: если «Феррари» будет часто ошибаться, то мы попытаемся воспользоваться этим

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах «Феррари» с надёжностью болидов.



«Когда ваша машина недостаточно хороша, чтобы бороться с самыми быстрыми командами, вы должны брать максимум очков и не опускаться ниже третьего места среди команд. Однако мы видим ситуацию в «Феррари». Если они будут часто ошибаться, то мы попытаемся воспользоваться этим.



В первую очередь важна надёжность болида, так как нужно зарабатывать очки, а не просто показывать высокую скорость. Я сочувствую ребятам из «Феррари», но потеря такого количества очков может стоить победы в чемпионате», — приводит слова Вольфа GP Fans.



На Гран-при Азербайджана оба болида «Феррари» сошли с дистанции. Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли третье и четвёртое места в гонке.

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