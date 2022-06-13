В «Феррари» рассказали о новинке, успешно проявившей себя на Гран-при Азербайджана

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отметил положительные моменты во время Гран-при Азербайджана.



«В целом, я думаю, наше заднее антикрыло работало так, как мы и ожидали. Оно работало так же, как и крыло «Ред Булл» с небольшой прижимной силой. Это даёт нам уверенность в том, что в дальнейшем мы без проблем сможем его использовать при необходимости», — приводит слова Бинотто Motorsport-Total.



На Гран-при Азербайджана победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и упрочил лидерство в общем зачёте. В тройке также финишировали напарник Макса Серхио Перес и гонщик из «Мерседеса» Джордж Расселл. Оба пилота «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли завершить гонку и сошли с дистанции из-за проблем с машинами.