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Алонсо: в Баку меня никто не обогнал, и это очень хороший знак

Алонсо: в Баку меня никто не обогнал, и это очень хороший знак
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги выступления на Гран-при Азербайджана.

«В Баку меня никто не обогнал. Соперники использовали DRS, но мне удавалось от них оторваться. Это очень хороший знак. Мы однозначно стали лучше. Мотор мощнее, и лучше распределена эта мощность. На трассах такого типа мы хороши. Если в прошлом году в Баку нам было сложно, то сейчас мы были конкурентоспособны. В начале сезона были вопросы по надёжности машины, но сейчас, кажется, ситуация под контролем. Ощущения отличные, я очень рад за команду», — цитирует Алонсо RacingNews365.

Фернандо Алонсо финишировал в Баку на седьмом месте, несмотря на то что начинал гонку с 10-й позиции. При этом испанский пилот ни разу не проиграл борьбу за позицию.

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