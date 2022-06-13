Норрис — о галопировании: в «Мерседесе», очевидно, просто не хотят жертвовать скоростью
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал проблемы с галопированием болидов во время гонок.
«У нас тоже есть некоторые проблемы с подпрыгиваниями и галопированием. Такие условия, нужно справляться с этим. Лично мне всё нравится, я не жалуюсь.
В «Мерседесе», очевидно, просто не хотят жертвовать скоростью болида. В этой ситуации, я думаю, им не стоит жаловаться, а нужно искать решение проблемы. Мы бы тоже могли добавить скорости, опустив болид, но тогда у нас усилились бы проблемы с галопированием. Это размен, на который приходится идти», — приводит слова Норриса GP Blog.
После гонки в Баку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон жаловался на боли в спине, возникшие из-за того, что его машина сильно подскакивала на трассе.
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