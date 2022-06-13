Сайнс — о дельфинировании: было больно, просто хаос какой-то

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс призвал решить проблему с тряской в болиде. Ранее Сайнс и другие пилоты Формулы-1 уже обращали внимание ФИА на эту проблему. Более того, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вовсе сообщил, что у него возникли проблемы со спиной.
«В пятницу я сильно страдал из-за дельфинирования. По какой-то причине болид подскакивал гораздо больше, чем другой болид с такими же настройками. Это было больно, просто хаос какой-то. Но я видел, что и у других пилотов были проблемы. Мы на собрании сказали, что нужно что-то делать. Сомневаюсь, что можно выдержать такое, скажем, 10 лет. Поэтому мы попросили ФИА изучить вопрос.
Медицинская комиссия не нужна. Но нужно решить вопрос с подвеской. ФИА необходимо действовать как можно скорее.
Я не знаю, насколько это опасно. Но есть ли смысл в том, что все 20 пилотов после гонки испытывают боли в спине? Зачем продлевать эту ситуацию, если можно внедрить какое-то решение? Нужно думать о здоровье пилотов», — цитирует Сайнса Motorsport.
- 13 июня 2022
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:51
-
15:36
-
14:58
-
13:40
-
13:23
-
12:54
-
12:44
-
11:18
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
00:25
- 12 июня 2022
-
23:39
-
22:53
-
22:50
-
21:56
-
21:40
-
21:01
-
20:57
-
20:48
-
19:53
-
19:31
-
19:27
-
19:14
-
19:01
-
18:52
-
18:39
-
17:33
-
17:07
-
16:42
-
16:35
-
16:22