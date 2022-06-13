Сайнс — о дельфинировании: было больно, просто хаос какой-то

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс призвал решить проблему с тряской в болиде. Ранее Сайнс и другие пилоты Формулы-1 уже обращали внимание ФИА на эту проблему. Более того, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вовсе сообщил, что у него возникли проблемы со спиной.



«В пятницу я сильно страдал из-за дельфинирования. По какой-то причине болид подскакивал гораздо больше, чем другой болид с такими же настройками. Это было больно, просто хаос какой-то. Но я видел, что и у других пилотов были проблемы. Мы на собрании сказали, что нужно что-то делать. Сомневаюсь, что можно выдержать такое, скажем, 10 лет. Поэтому мы попросили ФИА изучить вопрос.



Медицинская комиссия не нужна. Но нужно решить вопрос с подвеской. ФИА необходимо действовать как можно скорее.



Я не знаю, насколько это опасно. Но есть ли смысл в том, что все 20 пилотов после гонки испытывают боли в спине? Зачем продлевать эту ситуацию, если можно внедрить какое-то решение? Нужно думать о здоровье пилотов», — цитирует Сайнса Motorsport.

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