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ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин

ФИА хочет провести расследование по поводу последствий дельфинирования машин
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Международная автомобильная федерация собирается провести специальное расследование по поводу последствий дельфинирования машин, сообщает Auto Motor und Sport. Как сообщает источник, в паддоке распространяются слухи о том, что ФИА обеспокоена возникшей проблемой и хочет получить детальное представление обо всех её аспектах, в том числе и о последствиях для здоровья пилотов.

Федерация планирует провести беседы по этой проблеме как с пилотами, так и с техническими директорами команд. Кроме того, ФИА хочет проконсультироваться с медицинскими специалистами и собрать данные по другим гоночным сериям, включая ралли.

Больше всех с проблемами дельфинирования сталкиваются пилоты «Мерседеса», что вызвает определённый скептицизм в паддоке — соперники утверждают, что со своими проблемами немецкая команда должна справляться самостоятельно, не прибегая к помощи ФИА, учитывая то, что частично проблема может быть решена увеличением дорожного просвета. Основной проблемой этого является потенциальная потеря прижимной силы из-за увеличения клиренса.

Напомним, после гонки в Баку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон жаловался на боли в спине, возникшие из-за того, что его машина сильно подскакивала на трассе.

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