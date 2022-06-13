Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Азербайджана: таблицу возглавляют три пилота
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По итогам восьмого этапа сезона-2022, Гран-при Азербайджана, только один пилот получил штрафные баллы — Николас Латифи за игнорирование синих флагов в ходе гонки. Помимо пятисекундного штрафа, в суперлицензию канадца был добавлен один штрафной балл.
Теперь на счету Латифи четыре штрафных балла, три из которых сгорят 4 июля 2022 года.
Что касается сгоревших баллов, то Латифи за минувшие две недели смог вычеркнуть из своей суперлицензии сразу три балла, полученные на прошлогоднем Гран-при Азербайджана. Ещё три балла из своей суперлицензии вычеркнул Ландо Норрис.
После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|7
|26 июня 2022 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|7
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|5
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|5
|4 июля 2022 года — 4 балла
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|4
|3 июля 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|4
|4 июля 2022 года — 3 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|4
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|4
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|4
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|2
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|3 июля 2022 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1
|17 июля 2022 года — 1 балл
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