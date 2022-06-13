Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Азербайджана: таблицу возглавляют три пилота

По итогам восьмого этапа сезона-2022, Гран-при Азербайджана, только один пилот получил штрафные баллы — Николас Латифи за игнорирование синих флагов в ходе гонки. Помимо пятисекундного штрафа, в суперлицензию канадца был добавлен один штрафной балл.



Теперь на счету Латифи четыре штрафных балла, три из которых сгорят 4 июля 2022 года.



Что касается сгоревших баллов, то Латифи за минувшие две недели смог вычеркнуть из своей суперлицензии сразу три балла, полученные на прошлогоднем Гран-при Азербайджана. Ещё три балла из своей суперлицензии вычеркнул Ландо Норрис.



После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 7 26 июня 2022 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 5 10 октября 2022 года — 2 балла Серхио Перес «Ред Булл» 5 4 июля 2022 года — 4 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 4 3 июля 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 4 4 июля 2022 года — 3 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 4 10 октября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 4 12 сентября 2022 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 4 4 июля 2022 года — 2 балла Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 2 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 3 июля 2022 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 1 балл