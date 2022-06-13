Хэмилтон — о ГП Азербайджана: я мог влететь в стену на скорости 180 миль в час

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Мерседес», британец Льюис Хэмилтон признался, что испытывал серьёзные трудности с управлением во время гонки Гран-при Азербайджана. Напомним, Хэмилтон занял четвёртое место.
«Бывали моменты, когда я не знал, смогу ли закончить гонку. Не знаю, заметили ли вы, но я несколько раз едва не потерял машину на скорости. Борьба с ней получилась напряжённой. На последних 10 кругах мне пришлось сосредоточиться и сказать себе: «Ты сможешь».
Да, мне приходилось приподниматься, потому что машина сильно подпрыгивала. Столько раз я едва не влетел в стену… а это проблема, учитывая, что это может произойти на скорости 180 миль в час. Не думаю, что мне приходилось переживать об этом раньше», – приводит слова пилота издание Autosport.
Напомним, ранее Хэмилтон пожаловался на боли в спине из-за дельфинирования.
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