Бинотто не считает, что для «Феррари» наступил критический момент

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что для команды настал критический момент в борьбе за титул и для продолжения этой борьбы итальянцам необходимо во что бы то ни стало побеждать на Гран-при Канады.



«Отставание от «Ред Булл»? Это не то, на что мы сейчас обращаем внимание. Мы сосредоточены на наших результатах и пытаемся получить максимум от своих выступлений. Мы сосредоточены на том, чтобы добиваться прогресса. Сегодня меня беспокоит только вопрос: «Чего нам не хватает?»



У нас были проблемы с надёжностью в Баку. Старт Шарля был неидеальным, у нас были проблемы с пит-стопом, мы столкнулись с множеством проблем на последних гонках, так что впереди много работы.



Я не считаю, что в Канаде нам нужно победить во что бы то ни стало. Мы будем сосредоточены на каждой отдельной гонке и постараемся обращать внимание на все важные аспекты», — приводит слова Бинотто RacingNews365.



Во время Гран-при Азербайджана в Баку оба гонщика «Феррари» сошли из-за технических проблем. Карлос Сайнс сообщил о поломке тормозной системы, у машины Шарля Леклера задымился мотор.