Льюис Хэмилтон признался, что пережил тяжелейшую гонку в карьере на ГП Азербайджана

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Мерседес», британец Льюис Хэмилтон, ранее пожаловавшийся на сильные боли в спине во время гонки Гран-при Азербайджана, не скрывал своих переживаний после выступления.

«Рад, что всё это закончилось. Это была самая болезненная гонка, в которой я когда-либо участвовал. И самая тяжёлая. По правде сказать, у Джорджа [Расселла] не было такой тряски, как у меня. В пятницу я проиграл ему 3,5 секунды только на прямых. На моей машине стояла экспериментальная часть, задняя подвеска, и она не подошла», – приводит слова Льюиса издание Autosport.

Напомним, Хэмилтон стал четвёртым по итогам гонки. Победу же одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес.