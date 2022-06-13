Льюис Хэмилтон признался, что пережил тяжелейшую гонку в карьере на ГП Азербайджана
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Мерседес», британец Льюис Хэмилтон, ранее пожаловавшийся на сильные боли в спине во время гонки Гран-при Азербайджана, не скрывал своих переживаний после выступления.
«Рад, что всё это закончилось. Это была самая болезненная гонка, в которой я когда-либо участвовал. И самая тяжёлая. По правде сказать, у Джорджа [Расселла] не было такой тряски, как у меня. В пятницу я проиграл ему 3,5 секунды только на прямых. На моей машине стояла экспериментальная часть, задняя подвеска, и она не подошла», – приводит слова Льюиса издание Autosport.
Напомним, Хэмилтон стал четвёртым по итогам гонки. Победу же одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
21:03
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
18:54
-
18:51
-
17:33
-
17:24
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:51
-
15:36
-
14:58
-
13:40
-
13:23
-
12:54
-
12:44
-
11:18
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
00:25
- 12 июня 2022
-
23:39
-
22:53
-
22:50
-
21:56
-
21:40
-
21:01
-
20:57
-
20:48
-
19:53
-
19:31
-
19:27
-
19:14
Партнерский контент