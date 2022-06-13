Леклер — о втором сходе в сезоне: я всё ещё могу победить в чемпионате

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер не теряет позитивный настрой после второго схода в сезоне. Напомним, в гонке Гран-при Азербайджана, прошедшей на минувших выходных в Баку, Леклер снялся в конце 21-го круга из-за поломки двигателя.

«Не сомневаюсь в том, что останусь таким же, как и пять гонок назад, когда лидировал в чемпионате. Моя мотивация на месте.

Мы должны разобраться с тем, что происходит, и, конечно же, надёжность – то, на чём нам следует сосредоточиться, принимая во внимание последние три гонки. Как команде нам пора сделать шаг именно в этом направлении. Я верю, что мы всё ещё можем победить в чемпионате, но для этого нам нужно оказаться на высоте», – приводит слова Леклера издание RaceFans.