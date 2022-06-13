Расселл: мы не можем полагаться на неудачи других

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о выступлении команды на Гран-при Азербайджана.
«Мы выступаем в чемпионате, в котором в каждой гонке у тебя есть шанс заработать очки. И не столь важно, насколько быстра твоя машина, количество очков не будет расти, если ты не будешь их зарабатывать в гонках. Учитывая наши достижения и нашу скорость в Баку, я думал, что мы не сможем подняться выше пятого места. Но понятно и то, что всё зависит от командных усилий и, чтобы заработать очки, тебе для начала нужно добраться до финиша.
Результат гонки в Баку доказывает, что труд нашей команды в Брэкли и Бриксуорте, результатом которого стала надёжная машина и надёжный двигатель, позволяет нам пользоваться возможностями, когда не везёт соперникам. Команда отлично поработала над надёжностью машины. Однако мы не можем полагаться на неудачи других. Нам нужно прибавлять в скорости», — приводит слова Расселла RacingNews365.
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