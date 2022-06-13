Бинотто: я бы предпочёл решать проблемы с надёжностью на быстрой машине, а не наоборот

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о двойном сходе на Гран-при Азербайджана.
«Разумеется, я обеспокоен и разочарован, но не удивлён. Я считаю, что мы должны были решить проблему, но не сделали этого. Но я не могу винить команду, поскольку знаю, какие усилия они приложили, чтобы улучшить нашу производительность.
Это долгий путь, и сейчас нам нужно сделать следующий шаг. Пока мы неплохо справляемся. Работа не завершена, но мы всё сделаем. Я бы предпочёл решать проблемы с надёжностью на быстрой машине, а не наоборот», — приводит слова Бинотто Autosport.
Во время Гран-при Азербайджана в Баку оба гонщика «Феррари» сошли из-за технических проблем. Карлос Сайнс сообщил о поломке тормозной системы, у машины Шарля Леклера задымился мотор.
Заметим, что до финиша добрались только двое из шести пилотов с итальянскими силовыми установками: Валттери Боттас из «Альфа Ромео» (11-е место) и Мик Шумахер из «Хааса» (14-е место). Их партнёры по командам Гуаньюй Чжоу и Кевин Магнуссен также сошли с дистанции.
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