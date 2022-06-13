Хэмилтон показал фото коллег, сделанное им на пресс-конференции в Баку

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал фотографию, сделанную им прямо во время пятничной пресс-конференции в Баку. На фото предстали коллеги Хэмилтона, с которыми он вошёл в четвёртую группу для общения с журналистами.



На снимок попали пилот «Уильямса» Николас Латифи, гонщик «Феррари» Шарль Леклер, Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин», и пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель.

«Кстати, вот и фото», — написал в своих социальных сетях Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, по итогам Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили его напарник Серхио Перес и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.