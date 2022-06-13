Оруджев назвал возможную причину, по которой Расселл быстрее Хэмилтона

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал проблемы «Мерседеса» с дельфинированием и тот факт, что Льюис Хэмилтон снова финишировал позади Джорджа Расселла.



«Не удивлюсь, если у Льюиса машина настроена чуть выше, чем у Джорджа — от этого и скорости чуть меньше. Расселл мотивирован и готов ехать на машине, которая прыгает. Думаю, что и у Джорджа могут быть проблемы со спиной, как у Льюиса. Тем более что он выше ростом. Но он молод, и раз не может проявить себя, побеждая в гонках, то берёт стабильностью, которой от него мало кто ждал. Он проводит отличный сезон.



Чтобы машина не прыгала в данный момент, придётся её поднимать. Следовательно, уменьшится прижимная сила, а значит, «Мерседес» поедет медленнее. Это не надо никому. Так что Льюису придётся ехать с тем, что имеет. Благо трасс с очень длинными прямыми не так много», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».