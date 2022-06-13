ВАЗ 2110 установил рекорд Европы в дрэг-рейсинге

Завершился первый этап чемпионата и Кубка по дрэг-рейсингу RDRC, прошедший с 11 по 13 июня на трассе подмосковного комплекса технических видов спорта RDRC Racepark.

В соревнованиях приняли участие 65 пилотов из разных регионов России, среди которых девять девушек. Одним из ключевых событий турнира стало установление нового рекорда Европы среди переднеприводных автомобилей в дистанции 402 метра.

Эльшан Асланов из команды «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим», выступавший на автомобиле ВАЗ 2110, впервые сумел выйти из восьми секунд, преодолев дистанцию за 7,980 сек. Это была вторая попытка спортсмена, в первой он показал результат 8,038 сек. Примечательно, что на финишной черте скорость автомобиля во второй попытке составила более 300 км/ч.