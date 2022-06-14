Хэмилтон прокомментировал слухи о возможном возвращении Формулы-1 в ЮАР
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о возвращении Формулы-1 в ЮАР.
«Место, которое я действительно чувствую важным для моего сердца и в которое было бы чрезвычайно важно вернуть гонку Формулы-1 — это Южная Африка. У нас есть много поклонников, и было бы здорово показать, насколько прекрасна родина», — приводит слова Хэмилтона Reuters.
Ранее сообщалось, что руководство Формулы-1 стремится добавить Южную Африку в календарь чемпионата мира на следующий год и активно прорабатывает вопрос о проведении Гран-при в ЮАР в 2023 году. Отметим, что последняя гонка в рамках чемпионата мира на африканском континенте состоялась почти 30 лет назад. Африка не принимала Гран-при Формулы-1 с 1993 года.
Новость по темеФормула-1 планирует провести Гран-при в Южной Африке в 2023 году
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