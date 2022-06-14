Йос Ферстаппен: Макс становится только лучше, когда ему приходится бороться

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оценил выступление сына на Гран-при Азербайджана.



«Вы могли видеть, что Макс был предельно мотивирован. Конечно, отчасти этот настрой вызван событиями прошлой гонки в Монако, но Макс не даёт таким вещам задевать себя. Наоборот, Макс становится только лучше, когда ему приходится бороться.



Макс был очень силён в Баку, но скажем честно, всё сложилось удачно. В «Феррари» сделали правильный выбор, пригласив Леклера в боксы во время виртуальной машины безопасности. После своего пит-стопа Макс отставал от него на 13 секунд. Затем появилась ещё одна виртуальная машина безопасности, которой мог воспользоваться Леклер. То, что ему пришлось сойти, однозначно сыграло в нашу пользу.



Макс мог бы его догнать, но для этого пришлось бы идти на риск на трассе. В итоге до этого так и не дошло», — приводит слова Йоса Ферстаппена PlanetF1.