Расселл — о галопировании: был очень рад, когда гонка подошла к концу

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на слова руководителя «Ред Булла» Кристиана Хорнера, который не считает галопирование серьёзной проблемой для гонщиков.



«Никто не пытается получить преимущество, говоря о галопировании. Пилоты «Феррари» и Макс Ферстаппен тоже жаловались на это. Вы либо поднимаете машину и потом бьётесь о землю, либо опускаете болид очень низко и подскакиваете на каждой кочке. У любого решения найдутся противники. Честно говоря, не знаю, что тут можно сделать. В Баку я был очень рад увидеть, что гонка подошла к концу, потому что я бился о землю на каждом повороте и это продолжалось полтора часа. Уверен, что решение будет найдено», — приводит слова Расселла GPFans.



После Гран-при Азербайджана Кристиан Хорнер намекнул, что конкуренты специально поощряют своих пилотов, чтобы они поднимали проблему с галопированием.

Новость по теме Хорнер отреагировал на жалобы конкурентов по поводу галопирования