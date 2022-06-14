Бинотто: пока нет ответа о причинах поломки мотора Леклера. За ГП в Монреале не беспокоюсь

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о причинах поломки мотора у болида пилота команды Шарля Леклера на Гран-при Азербайджана.
«У меня пока нет ответа. Во вторник агрегат будет проанализирован на заводе, мы разберёмся получше. Но за гонку в Монреале я не беспокоюсь, потому что у нас будет новый двигатель, и при малом пробеге таких проблем возникнуть не должно. Что касается остальной части года, мы должны найти решение как можно быстрее.
Сначала мы сосредоточились на производительности, и как только мы достигли её, то подумали о надёжности, в том числе потому, что эти двигатели были заморожены на четыре года. Но это не значит, что мы пошли на какой-то риск — мы думали, что достигли достаточного уровня надёжности. Будем работать дальше», — цитирует Бинотто Sports Mole.
Во время Гран-при Азербайджана в Баку оба гонщика «Феррари» сошли из-за технических проблем. Карлос Сайнс сообщил о поломке тормозной системы, у машины Шарля Леклера задымился мотор.
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