Хаккинен: Ферстаппен должен поблагодарить Переса за победу в Баку

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал выступление Серхио Переса и Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.



«Перес великолепно показывает себя в «Ред Булл» и здорово помогает Ферстаппен. Он выиграл в Монако, а потом в Баку был быстрее всех в двух практиках и быстрее Ферстаппена в трёх. А то, как он захватил лидерство на самом старте гонки показывает, насколько Чеко уверен в себе и в своей машине. На мой взгляд, Макс должен поблагодарить Переса за победу в Баку — не только за то, что он согласился со стратегией команды, но и за пятисекундный пит-стоп в ключевой момент гонки», — приводит слова Хаккинена Unibet.



На Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен финишировал первым, обойдя по ходу гонки Серхио Переса. Мексиканец стал вторым. В личном зачёте также лидируют оба пилота «Ред Булла».

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