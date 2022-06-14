Хаккинен: Ферстаппен должен поблагодарить Переса за победу в Баку

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал выступление Серхио Переса и Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.
«Перес великолепно показывает себя в «Ред Булл» и здорово помогает Ферстаппен. Он выиграл в Монако, а потом в Баку был быстрее всех в двух практиках и быстрее Ферстаппена в трёх. А то, как он захватил лидерство на самом старте гонки показывает, насколько Чеко уверен в себе и в своей машине. На мой взгляд, Макс должен поблагодарить Переса за победу в Баку — не только за то, что он согласился со стратегией команды, но и за пятисекундный пит-стоп в ключевой момент гонки», — приводит слова Хаккинена Unibet.
На Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен финишировал первым, обойдя по ходу гонки Серхио Переса. Мексиканец стал вторым. В личном зачёте также лидируют оба пилота «Ред Булла».
- 14 июня 2022
-
13:49
-
13:23
-
12:43
-
12:30
-
11:09
-
00:53
-
00:14
- 13 июня 2022
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
22:51
-
21:51
-
21:50
-
21:03
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
18:54
-
18:51
-
17:33
-
17:24
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:51
-
15:36
-
14:58
-
13:40
-
13:23
-
12:54
-
12:44
-
11:18
-
11:10
-
10:28
-
09:47