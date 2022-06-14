Хаккинен: у «Феррари» есть скорость, но нет других аспектов, а «Ред Булл» хорош во всём

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал проблемы с машинами у «Феррари».



«На данный момент «Ред Булл» получает преимущество за счёт двух пилотов-победителей. В это же время Сайнсу не везёт, но он и не может поддерживать темп Леклера. Для того чтобы стать чемпионами, «Феррари» необходимо найти баланс между скоростью, надёжностью и стабильностью. Сделать это нелегко. У «Феррари» есть скорость, но нет других аспектов, а «Ред Булл» хорош во всём. Они исправили свои проблемы, которые появлялись на старте, теперь «Феррари» нужно сделать то же самое», — приводит слова Хаккинена Unibet.



На Гран-при Баку оба пилота «Феррари», Карлос Сайнс и Шарль Леклер, вынужденно сошли с дистанции из-за технических проблем. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен.

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