Брандл сравнил призывы «Мерседеса» изменить правила с голосованием индеек за Рождество

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал призывы пилотов «Мерседеса» изменить правила и решить проблему с дельфинированием.



«Дельфинирование всегда было проблемой, даже в 80-х годах. Я участвовал в гонках в Ле-Мане, и там тоже есть схожие проблемы. Нужно уметь этим управлять. Просить другие команды изменить правила, чтобы помочь «Мерседесу», — всё равно что просить индеек голосовать за Рождество. Но я не преуменьшаю то, что чувствуют Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, это выглядит действительно болезненным. И пилотам «Феррари» тоже бывает непросто, особенно в поворотах», — приводит слова Брандла GPFans.



После Гран-при Азербайджана представители «Мерседеса» жаловались на чересчур сильный эффект дельфинирования. Руководитель команды Тото Вольф не исключал, что Хэмилтон пропустит гонку в Канаде из-за проблем со спиной. Позже британский пилот сообщил, что с ним всё в порядке.

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