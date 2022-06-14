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Хэмилтон выступил в защиту девушки-комментатора Sky Sports

Хэмилтон выступил в защиту девушки-комментатора Sky Sports
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заступился за Наоми Шифф, девушку-комментатора на Sky Sports, которую обвинили в некомпетентности и том, что она вошла в бригаду комментаторов только благодаря своему полу.

«Наоми — бывший профессиональный гонщик и имеет полное право высказывать своё мнение в составе SkyTeam. Она превосходно работала с тех пор, как пришла, и мы должны приветствовать с распростёртыми объятиями более репрезентативное вещание. Нам ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы изменить эти взгляды в спорте», — написал Хэмилтон в одной из своих социальных сетей.

Наоми Шифф начала карьеру автогонщика в 16 лет в 2010 году. В феврале 2022 года Наоми представляла обновлённый болид «Мерседеса», а через месяц вошла в команду ведущих Sky Sport и освещает Формулу-1 на канале.

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