Хэмилтон выступил в защиту девушки-комментатора Sky Sports

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заступился за Наоми Шифф, девушку-комментатора на Sky Sports, которую обвинили в некомпетентности и том, что она вошла в бригаду комментаторов только благодаря своему полу.
«Наоми — бывший профессиональный гонщик и имеет полное право высказывать своё мнение в составе SkyTeam. Она превосходно работала с тех пор, как пришла, и мы должны приветствовать с распростёртыми объятиями более репрезентативное вещание. Нам ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы изменить эти взгляды в спорте», — написал Хэмилтон в одной из своих социальных сетей.
Наоми Шифф начала карьеру автогонщика в 16 лет в 2010 году. В феврале 2022 года Наоми представляла обновлённый болид «Мерседеса», а через месяц вошла в команду ведущих Sky Sport и освещает Формулу-1 на канале.
- 14 июня 2022
-
16:53
-
16:46
-
16:32
-
15:26
-
13:49
-
13:23
-
12:43
-
12:30
-
11:09
-
00:53
-
00:14
- 13 июня 2022
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
22:51
-
21:51
-
21:50
-
21:03
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
18:54
-
18:51
-
17:33
-
17:24
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:51
-
15:36
-
14:58
-
13:40
-
13:23
-
12:54
-
12:44