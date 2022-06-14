Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал об опоздании на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады.
«Начинаю новую неделю с того, что пропускаю рейс в Монреаль», — написал Леклер.
Напомним, на состоявшемся ранее Гран-при Азербайджана Леклер не набрал ни одного очка, так как был вынужден сойти с дистанции из-за поломки двигателя. В момент схода Шарль был лидером гонки. Победителем в итоге стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который после этого увеличил своё преимущество в общем зачёте пилотов. Теперь в его активе 150 очков. У Леклера, располагающегося на третьем месте, – 116 баллов.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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