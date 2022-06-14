Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады

Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады
Комментарии

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал об опоздании на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады.

«Начинаю новую неделю с того, что пропускаю рейс в Монреаль», — написал Леклер.

Напомним, на состоявшемся ранее Гран-при Азербайджана Леклер не набрал ни одного очка, так как был вынужден сойти с дистанции из-за поломки двигателя. В момент схода Шарль был лидером гонки. Победителем в итоге стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который после этого увеличил своё преимущество в общем зачёте пилотов. Теперь в его активе 150 очков. У Леклера, располагающегося на третьем месте, – 116 баллов.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

«Феррари» вообще готова к борьбе за титул? С каждой гонкой всё становится только хуже «Феррари» вообще готова к борьбе за титул? С каждой гонкой всё становится только хуже
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022