Леклер опоздал на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал об опоздании на рейс в Монреаль, где в ближайший уикенд состоится Гран-при Канады.



«Начинаю новую неделю с того, что пропускаю рейс в Монреаль», — написал Леклер.



Напомним, на состоявшемся ранее Гран-при Азербайджана Леклер не набрал ни одного очка, так как был вынужден сойти с дистанции из-за поломки двигателя. В момент схода Шарль был лидером гонки. Победителем в итоге стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который после этого увеличил своё преимущество в общем зачёте пилотов. Теперь в его активе 150 очков. У Леклера, располагающегося на третьем месте, – 116 баллов.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: