Р. Шумахер: Вольф назвал Хэмилтона величайшим, но он постоянно проигрывает новичку команды

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о выступлении семикратного победителя чемпионата британца Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне, назвав его крупнейшим разочарованием года.

«Пока что Льюис Хэмилтон остаётся главным разочарованием сезона. Глава «Мерседеса» Тото Вольф назвал его величайшим гонщиком всех времён, но он раз за разом проигрывает новичку команды, что не может не расстраивать.

Я поражён этим фактом, но здесь два варианта: либо класс Расселла настолько высок, либо машина Хэмилтона в последние годы была настолько хороша, что многое ему компенсировала», – написал Шумахер в колонке Sky Sport Germany.

Ранее в интервью Хэмилтон прокомментировал слухи о возможном возвращении Формулы-1 в ЮАР.