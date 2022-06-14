Себастьяну Феттелю подарил вышиванку посол Украины в Азербайджане. Фото

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о вручённом немецкому пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю подарке.



«Гран-при Азербайджана стало заметным местом для выражения солидарности и поддержки народу нашей страны. Мы выразили благодарность выдающемуся автогонщику Себастьяну Феттелю, подарив ему настоящий талисман — украинскую вышиванку».

Фото: Из личного архива Владислава Каневского

Напомним, по итогам Гран-при Азербайджана Феттель стал шестым. Победу в гонке праздновал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был напарник Макса по команде Серхио Перес. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

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