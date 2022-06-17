Формула-1. Гран-при Канады. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 июня, на стационарном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале состоятся пятничные тренировки девятого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Канады. Первая сессия свободной практики стартует в 21:00 мск, вторая начнётся в 0:00.
После восьми первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Канады Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Канады Формулы-1
- 17 июня 2022
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