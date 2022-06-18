Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 18 июня, состоится квалификация девятого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Канады. Этап принимает стационарный автодром имени Жиля Вильнёва в Монреале. Начало квалификации запланировано на 23:00 мск.
После восьми первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляция квалификации
Комментарии
- 18 июня 2022
-
21:32
-
21:15
-
21:15
-
20:45
-
20:25
-
19:54
-
18:55
-
18:34
-
18:17
-
17:41
-
17:23
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:57
-
15:04
-
14:33
-
13:22
-
13:02
-
12:07
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:14
-
02:31
-
02:25
-
02:20
-
02:16
-
02:00
-
01:45
-
01:02
-
00:54
-
00:02
- 17 июня 2022
-
23:50
Партнерский контент