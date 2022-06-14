Инсайдер: Оскар Пиастри подпишет контракт с «Уильямсом» на два сезона

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри, который, как стало известно ранее, готовится перейти в команду «Уильямс», подпишет контракт на два сезона, сообщает в социальных сетях журналист Серхио Родригес. Австралиец будет выступать за «Уильямс» в сезонах-2023/2024 на правах аренды.

Оскар Пиастри считается одним из самых перспективных пилотов. Он становился победителем Формулы-3 и Формулы-2.

Контракт Пиастри с «Альпин» будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота. Утверждается, что «Альпин» должна будет отпустить австралийца, если не предоставит место в Формуле-1 к концу июня. При этом у французской команды пока нет планов по предоставлению Оскару места за рулём болида. Эстебан Окон будет выступать до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо очень близок к заключению нового контракта.