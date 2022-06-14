Мартин Брандл — о дельфинировании: это проблема «Мерседеса», а не Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл признался, что сочувствует пилотам «Мерседеса» из-за проблем немецкой команды с дельфинированием, но не считает, что ФИА должна вмешиваться в этот вопрос.



«Команды, которые разобрались с этим вопросом, ясно показали, что это проблема «Мерседеса», а не Формулы-1. Конечно, они могли бы поднять машину, тем самым исправив ситуацию, но в таком случае они бы сильно потеряли в производительности. Им пришлось пожертвовать комфортом.



Что действительно удивительно, так это то, что «Мерседес», похоже, просто не может разобраться с тем, что на самом деле выглядит как отличная машина. Сейчас можно видеть, что у некоторых команд с дельфинированием абсолютно всё в порядке. Поэтому я не думаю, что нужны какие-то изменения в регламенте», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе: