Мартин Брандл — о дельфинировании: это проблема «Мерседеса», а не Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл признался, что сочувствует пилотам «Мерседеса» из-за проблем немецкой команды с дельфинированием, но не считает, что ФИА должна вмешиваться в этот вопрос.
«Команды, которые разобрались с этим вопросом, ясно показали, что это проблема «Мерседеса», а не Формулы-1. Конечно, они могли бы поднять машину, тем самым исправив ситуацию, но в таком случае они бы сильно потеряли в производительности. Им пришлось пожертвовать комфортом.
Что действительно удивительно, так это то, что «Мерседес», похоже, просто не может разобраться с тем, что на самом деле выглядит как отличная машина. Сейчас можно видеть, что у некоторых команд с дельфинированием абсолютно всё в порядке. Поэтому я не думаю, что нужны какие-то изменения в регламенте», — приводит слова Брандла Sky Sports.
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
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