Хилл — об Алонсо: может использовать всё в своих интересах и делает это с наглой улыбкой

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о пилоте «Альпин» Фернандо Алонсо после его выступления на Гран-при Азербайджана.



«Похоже, у него нет никакой усталости. Кроме того, не могу сказать, что не вижу в его действиях энтузиазма. Этот парень мне нравится: он такой хитрый и умный. Он определённо вернулся к своим старым трюкам, но мы всё равно испытываем своего рода скрытое восхищение этим пройдохой, который каким-то образом может использовать всё в своих интересах и при этом делает это с наглой улыбкой. И он действительно работает — работает для «Альпин». Я бы предпочёл быть с ним в одной команде», — приводит слова Хилла F1i со ссылкой на F1 Nation podcast.



На Гран-при Азербайджана Алонсо показал седьмой результат.

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