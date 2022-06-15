«Наши любимцы – Хорхе и Луис». «Мерседес» отреагировал на смешные ФИО пилотов в газете
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Пресс-служба «Мерседеса» шуточно обыграла статью испанской газеты, в рамках которой были ошибочно написаны имена пилотов команды – британцев Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Так, Хэмилтон стал «Луисом», а Расселл – «Хорхе».
«А какие ваши любимые пилоты Формулы-1? Наши – Хорхе Расселл и Луис Хэмилтон», – написал «Мерседес» в социальных сетях.
На прошедшем Гран-при Азербайджана Расселл поднялся на третью ступень пьедестала почёта, Хэмилтон стал четвёртым. Победу же одержал текущий лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен, имеющий в активе 150 очков. Расселл идёт четвёртым (99 очков), Хэмилтон – шестым (62 очка).
Ранее в интервью бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер назвал Хэмилтона крупнейшим разочарованием сезона.
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