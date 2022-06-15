Вольф — о Шумахере и «Хаасе»: критиковать своих гонщиков в прессе абсолютно неправильно
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации, в которой находится пилот «Хааса» Мик Шумахер. Нынешний сезон для немца складывается неудачно. После очередной неудачной гонки его подверг критике и руководитель команды Гюнтер Штайнер. Вольф не согласился с таким подходом.
«Критиковать своих гонщиков в прессе категорически неправильно. Важно снять давление с Мика. Он знает, как правильно управлять болидом, он умён. Надо лишь дать ему возможность делать то, что он хочет, используя свои инстинкты.
Если постоянно ему говорить, что он не должен попадать в аварии, то лишь увеличишь прессинг. Я, наоборот, говорю обратные вещи, призываю пилота быть самим собой. Я уверен, что в Мика нужно верить», — цитирует Вольфа RTL.
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