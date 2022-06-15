Мартин Брандл: в «Феррари» любят Леклера, как любили Михаэля Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о ситуации, в которой находится гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Во время Гран-при Азербайджана он и его напарник Карлос Сайнс были вынуждены сойти. Но Брандл полагает, что у команды и пилота есть хорошая химия.



«Шарль любит «Феррари», а «Феррари» любит его. В последний раз я видел такую любовь у «Феррари» и Михаэля Шумахера. Там очень много любви. Но прямо сейчас Леклер наверняка испытывает такую боль, как спина Льюиса Хэмилтона.



Сезон длинный, 22 этапа. Важно вовремя устранять проблемы. Но пока в случае с «Феррари» то и дело вылезают всякие «гремлины», которые мешают успеху команды. Шарль мог одержать четыре победы, он берёт поул, здорово управляет болидом, а потом наступает такое», — цитирует Брандла GPFans.